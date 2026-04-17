Хавбек Борнмута може перейти до Лондона, якщо аргентинець вирушить у Реал.
17 квітня 2026, 08:44
Челсі вже готується до можливого відходу Енцо Фернандеса в літнє трансферне вікно та активно шукає варіанти для підсилення центру поля.
Одним із головних кандидатів на заміну аргентинцю став півзахисник Борнмута Алекс Скотт. У лондонському клубі високо оцінюють потенціал молодого англійця та розглядають його як ключову інвестицію в майбутнє.
Втім, трансфер може виявитися дорогим — за інформацією джерел, Борнмут готовий відпустити гравця лише за суму, що перевищує 50 мільйонів фунтів стерлінгів.
Перехід Скотта безпосередньо залежатиме від ситуації з Фернандесом.
Нагадаємо, що раніше з'являлася інформація про інтерес до гравця з боку мадридського Реала та ПСЖ.