Англія

Хавбек Борнмута може перейти до Лондона, якщо аргентинець вирушить у Реал.

Челсі вже готується до можливого відходу Енцо Фернандеса в літнє трансферне вікно та активно шукає варіанти для підсилення центру поля.

Одним із головних кандидатів на заміну аргентинцю став півзахисник Борнмута Алекс Скотт. У лондонському клубі високо оцінюють потенціал молодого англійця та розглядають його як ключову інвестицію в майбутнє.

Втім, трансфер може виявитися дорогим — за інформацією джерел, Борнмут готовий відпустити гравця лише за суму, що перевищує 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Перехід Скотта безпосередньо залежатиме від ситуації з Фернандесом.

Нагадаємо, що раніше з'являлася інформація про інтерес до гравця з боку мадридського Реала та ПСЖ.