Тренер прокоментував вольову перемогу, відзначив лідерські якості Віталія Буяльського, розкритикував роботу VAR та розповів про кадрову ситуацію в команді.

Після двох невдалих турів команда Ігоря Костюка здобула важливу вольову перемогу над Зорею з рахунком 3:1. Попри пропущений на початку зустрічі м'яч, колектив зумів переломити хід гри, продемонструвавши тотальну перевагу за ударами та створеними моментами.

Головний тренер підбив підсумки поєдинку, відзначивши правильну реакцію молодих гравців на попередні невдачі. За словами наставника, гравці не потребували додаткової мотивації після поразок. Команда перебуває у процесі пошуку нових ігрових зв'язків, що іноді позначається на стабільності, проте матч із луганцями став показовим у плані самовіддачі.

"Звісно, що пропустили першими м'яч, але потім перевага була на нашому боці, створили достатню кількість моментів, які переросли в голи. Ми бачимо сьогодні після двох поразок, яка була агресія, які були атаки з нашого боку. Звісно, що могли забивати ще більше. Ті голи, які ми забили — це повністю заслуга гравців", — зазначив Костюк.

Окрему увагу тренер приділив якості арбітражу, згадавши суперечливі епізоди з попередніх матчів проти Карпат та Металіста, де, на його думку, судді приймали результативні рішення не на користь команди. Костюк висловив незадоволення тривалими перевірками очевидних моментів системою VAR.

"Сьогодні, коли ми забили м'яч — 10 хвилин дивилися. Коли ставили пенальті — знов нас дивляться, знов суддя йде... Це чисті моменти, де не повинно бути навіть втручання системи VAR", — наголосив фахівець.

Справжнім лідером на полі в цьому матчі став досвідчений Віталій Буяльський, який постійно підказував молодим партнерам. Зокрема, його взаємодія з Матвієм Пономаренком стала одним із ключових факторів успіху в атаці.

"Віталій сьогодні був справжнім лідером, капітаном на полі. Він досвідчений гравець, підказує Пономаренку як діяти, де розташовуватися. У парі вони провели дуже гарний матч. Матвій забив, мав ще два стовідсоткових моменти... Дійсно, він знаходиться там, де і повинен бути нападник, щоб забивати голи".

Наприкінці розмови Ігор Костюк поділився останніми новинами щодо стану травмованих гравців. Вже відзавтра до тренувань у загальній групі повертається півзахисник Олександр Яцик.