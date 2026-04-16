Англія

Саудівські власники схиляються до запрошення тренера з гучним ім’ям, серед кандидатів також Манчіні та Іраола.

Ньюкасл може змінити головного тренера в найближчому майбутньому. У разі відходу Едді Гау одним із головних претендентів на посаду наставника розглядається Жозе Моурінью.

За інформацією talksport, португальський фахівець має підтримку частини керівництва клубу. Власники з Саудівської Аравії хочуть бачити на чолі команди тренера з великим ім’ям і досвідом роботи на найвищому рівні.

Окрім Моурінью, у списку кандидатів також фігурують Роберто Манчіні та Андоні Іраола, який, як очікується, залишить Борнмут.

Водночас нинішній наставник Едді Гау поки зберігає довіру керівництва. Не виключено, що саме він може ініціювати відхід, якщо вирішить, що досяг максимуму з командою.