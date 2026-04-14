Ліга чемпіонів

Нападник мерсисайдців зазнав важкого ушкодження без контакту із суперником.

Матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів на Енфілді затьмарився серйозною травмою форварда Ліверпуля Юго Екітіке. На 27-й хвилині поєдинку, за рахунку 0:0 (0:2 за сумою двох матчів), нападник господарів впав на газон.

Епізод стався на рівному місці: під час руху Екітіке невдало поставив ногу, що призвело до болісного падіння. Жодного контакту з боку гравців ПСЖ у цей момент не було, що зазвичай свідчить про серйозність ушкодження зв'язок або перелом.

На стадіоні запанувала тиша, поки медичний штаб надавав допомогу футболісту. Зрештою, Екітіке не зміг підвестися самостійно — його винесли з поля на ношах під підбадьорливі оплески трибун. Ця вимушена пауза призвела до миттєвої тактичної перебудови від Арне Слота.

Поки лікарі займалися Екітіке, біля кромки поля вже активно готувався до виходу Мохамед Салах. Камери зафіксували тривалу та емоційну настанову від головного тренера: єгиптянин виходить на поле значно раніше, ніж планувалося, з чітким завданням — здійснити камбек і врятувати Ліверпуль від вильоту з турніру.