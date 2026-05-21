Центральний хавбек Алекс Скотт потрапив до сфери інтересів манкуніанського гранда.

Центральний хавбек Борнмута Алекс Скотт може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" проявляють інтерес до 22-річного півзахисника і вже провели переговори з керівництвом "вишень" щодо суми потенційного трансферу. Проте фінансові деталі розмови наразі не розголошуються.

У нинішньому сезоні Скотт з'явився на полі в 39 матчах з урахуванням усіх турнірів, чотири рази вразив ворота суперників і записав на свій рахунок одну результативну передачу.

Угода Скотта з Борнмутом розрахована до 2028 года, а спеціалісти порталу Transfermarkt оцінюють ринкову вартість гравця у 40 мільйонів євро.

