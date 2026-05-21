Англія

Лондонський клуб визначив центрального захисника Крістал Пелес Максанса Лакруа головним трансферним орієнтиром на літо.

Центральний захисник Крістал Пелес Максанс Лакруа може перебратися до іншого лондонського клубу — Челсі. "Сині" визначили 26-річного футболіста як пріоритетну трансферну ціль, повідомляє журналіст Екрем Конур.

Вартість француза оцінюється порталом Transfermarkt у 40 мільйонів євро, а його контракт з "орлами" розрахований до середини 2029 року.

Максанс Лакруа потрапив до підсумкової заявки збірної Франції на майбутній чемпіонат світу. У поточному сезоні гравець провів 54 матчі за Крістал Пелес, записавши на свій рахунок по три забиті м'ячі та результативні передачі, а у складі "триколірних" з'являвся на полі двічі.

Раніше повідомлялося, що Челсі цікавиться сімома голкіперами.