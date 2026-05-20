Англія

Португальський хавбек поділився своїми думками після програної боротьби за титул АПЛ.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва прокоментував нічийний результат у матчі проти Борнмута (1:1), після якого "містяни" втратили шанси на чемпіонський титул, який дістався Арсеналу.

"Ми розчаровані. Ми знаємо, що це головний титул у сезоні. Заради нього ми найбільше працювали. Ми боролися до кінця. Я пишаюся хлопцями, але на такому рівні цього недостатньо.

Я ненавиджу програвати, і ви маєте бути такими, якщо хочете грати в такому клубі, як Манчестер Сіті. Але цього недостатньо, особливо коли АПЛ – це головна мета клубу.

Сподіваюся, наступного сезону всі відчують, що хочуть досягти більшого", — наводить слова Сілви ВВС.

