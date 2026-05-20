Тренер "синіх" поділився своїми думками після гри зі "шпорами".

Виконувач обов'язків головного тренера Челсі Калум Макфарлейн прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Тоттенгема (2:1).

"Було приємно здобути перемогу. З першої хвилини було очевидно, що нам не вистачає енергії та інтенсивності, які були потрібні. Але часом ми справлялися.

Після фіналу Кубка завжди непросто відновлюватись. Ми знали, що з урахуванням фізичного та психологічного навантаження так і буде. Я думаю, що в першому таймі ми показали відмінну гру, що ми заслужили перевагу у два м'ячі, коли її отримали, а потім Тоттенгем явно додав.

Суперник мав більше часу на підготовку до гри, більше часу на відпочинок. Це було очевидно, і нам просто потрібно було викластися на повну, щоб досягти результату, що, як на мене, ми і зробили наприкінці матчу", — наводить слова Макфарлейна прес-служба клубу.

