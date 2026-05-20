Лондонський клуб хоче продовжити співпрацю з тренером після чемпіонського сезону в АПЛ.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета найближчим часом може підписати новий довгостроковий контракт із клубом. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "канонірів" ще в лютому ухвалило рішення запропонувати іспанському фахівцю нову угоду з покращеними фінансовими умовами. Сам Артета задоволений роботою в лондонському клубі та готовий залишитися на Емірейтс.

Очікується, що активна фаза переговорів відбудеться після фіналу Ліги чемпіонів та впродовж літнього міжсезоння. При цьому жодна зі сторін не поспішає з оформленням угоди.

Чинний контракт Артети розрахований до літа 2027 року, однак Арсенал прагне заздалегідь гарантувати майбутнє свого наставника після історичного успіху в Прем’єр-лізі. У сезоні-2025/26 "каноніри" під керівництвом іспанця виграли чемпіонат Англії вперше за 22 роки.

Також повідомляється, що Артета отримає суттєве підвищення зарплати порівняно з нинішніми 5 мільйонами фунтів на рік, а новий контракт включатиме значні бонуси за успіхи в Лізі чемпіонів.

Крім того, Арсенал уже працює над планами на активне літнє трансферне вікно.