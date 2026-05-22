Досвідчений голкіпер мюнхенців не зіграє у вирішальному матчі за трофей через пошкодження.

Баварія не зможе розраховувати на свого капітана Мануеля Ноєра у фінальному поєдинку Кубка Німеччини проти Штутгарта.

Як повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг, 40-річний воротар змушений пропустити гру через м'язову травму. Місце у стартовому складі мюнхенського гранда займе Йонас Урбіг.

Зазначається, що відновлення ветерана триває за планом, проте Ноєр вирішив не ризикувати здоров'ям напередодні старту чемпіонату світу.

Нагадаємо, фінальна битва за Кубок Німеччини між Баварією та Штутгартом відбудеться в суботу, 23 травня. Стартовий свисток пролунає о 21:00.