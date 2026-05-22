Іспанський півзахисник, який став найкращим гравцем чемпіонату Австралії, розмірковує над своїм майбутнім після завершення контракту.
Хуан Мата, Getty Images
22 травня 2026, 13:57
Іспанський футболіст Хуан Мата, який отримав нагороду найкращому гравцеві чемпіонату Австралії, розмірковує над своїм майбутнім. Його контракт із клубом підійшов до завершення після закінчення сезону в А-лізі.
Після невдалого етапу у Вестерн Сідней Вондерерс гравець зумів перезапустити кар'єру. У нинішньому сезоні він провів на полі 1684 хвилини, забив 5 м'ячів і взяв участь ще у 13 гольових атаках команди.
"Це головне питання для мене зараз — хочу я грати далі чи ні. Важко закінчувати, коли ти насолоджуєшся футболом. Але іноді це саме той вдалий момент, щоб піти на хорошій ноті", — наводить слова гравця The Guardian.
Мата також зазначив, що волів би обміняти свою особисту нагороду на командний успіх. Сезон Мельбурн Вікторі завершився поразкою від Сіднея в матчі плей-оф.