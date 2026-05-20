Нападник лондонського клубу Ліам Делап суттєво затягнув свою серію без забитих м'ячів у складі команди.

Нападник Челсі Ліам Делап продовжив свою безгольову серію. 23-летний футболіст вийшов у стартовому складі "синіх" у поєдинку проти Тоттенгема і допоміг здобути перемогу з рахунком 2:1, проте вразити ворота суперника знову не зумів.

Наразі серія форварда без голів налічує вже 25 ігор у всіх турнірах. Востаннє англієць відзначався понад чотири місяці тому — у зустрічі проти Фулгема, яка відбулася на початку січня.

Ліам Делап перейшов до Челсі влітку минулого року з Іпсвіча за 35,5 мільйонів євро. Згідно з численними чутками, нинішня кампанія може стати для гравця єдиною у лондонському клубі.

Наступний поєдинок у межах заключного туру АПЛ лондонці проведуть 24 травня на виїзді проти Сандерленда.