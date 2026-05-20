Бразильський хавбек після відходу з Манчестер Юнайтед хоче продовжити кар’єру в МЛС.

Інтер Маямі наближається до підписання півзахисника Манчестер Юнайтед Каземіро. Про це повідомляє The Athletic із посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, саме клуб із Флориди є пріоритетним варіантом для 34-річного бразильця після завершення його контракту з Манчестер Юнайтед цього літа. Очікується, що сторони найближчим часом досягнуть остаточної домовленості.

Чинні чемпіони Кубка МЛС розглядають досвідченого хавбека як важливе підсилення складу, попри непростий сезон для команди.

Втім, трансфер ускладнюється правилами МЛС. Наразі "права відкриття" на Каземіро належать ЛА Гелаксі, який уже проводив переговори з футболістом та робив йому контрактні пропозиції. Подібні суперечки в американській лізі зазвичай вирішуються через компенсацію або окрему угоду між клубами.

Також зазначається, що Інтер Маямі наразі не має вільного місця для так званого "designated player", тому угоду можуть оформити за структурою, схожою на контракт Жорді Альби — із негарантованими опціями.

У сезоні-2025/26 Каземіро вдало перезапустив кар’єру в Манчестер Юнайтед. Бразилець забив дев’ять голів та віддав два асисти у 35 матчах та допоміг команді фінішувати третьою в АПЛ і здобути путівку до Ліги чемпіонів.