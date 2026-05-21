Англія

Керівництво англійського гранда готове відпустити бразильця Савіньйо, який не має постійної ігрової практики.

Футболіст Манчестер Сіті Савіньйо може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Як інформує The Touchline, "містяни" відпустять 22-річного вінгера, якщо за нього запропонують 50–60 мільйонів євро.

Минулого року переманити бразильця намагався Тоттенгем, проте тоді в Манчестер Сіті відмовилися від продажу.

У поточному сезоні гравець, якого портал Transfermarkt оцінює у 40 мільйонів євро, провів 35 матчів за колектив Пепа Гвардіоли в усіх турнірах, записавши на свій рахунок чотири забиті м'ячі та три результативні передачі.

