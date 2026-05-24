Команда Арне Слота фінішувала у важкому сезоні на мінорній ноті перед власними вболівальниками.
Ліверпуль — Брентфорд
24 травня 2026, 20:12
Ліверпуль — Брентфорд 1:1
Голи: Джонс, 58 — Шаде, 64
Ліверпуль: Аліссон — Джонс, Конате (Гомес, 89), ван Дейк, Робертсон (Керкез, 83) — Гравенберх (Ньйоні, 83), Мак Аллістер — Салах (Фрімпонг, 73), Собослаї, Нгумоа (Вірц, 73) — Гакпо.
Брентфорд: Келлегер — Кайоде, ван ден Берг, Коллінз, Льюїс-Поттер (Нельсон, 89) — Гендерсон (Гікі, 60), Янельт — Уаттара, Єнсен (Дамсгор, 83), Шаде — Ігор.
Попередження: Конате, Мак Аллістер — Коллінз