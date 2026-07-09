Англія

Йоган Манзамбі залишить Фрайбург заради Ньюкасл Юнайтед.

Ньюкасл Юнайтед домовився про трансфер центрального півзахисника Фрайбурга Йогана Манзамбі, передає видання The Athletic.

Очікується, що перехід 20-річного швейцарця "сорокам" обійдеться приблизно в 50 млн фунтів стерлінгів. Виконавець привернув до себе увагу на ЧС-2026, відзначившись трьома голами й двома асистами в чотирьох матчах.

У сезоні-2025/26 Манзамбі відзначився сімома результативними ударами й дев'ятьма гольовими передачами в 47-ми поєдинках за Фрайбург у всіх турнірах. Із клубом Йоган дістався фіналу Ліги Європи, а технічна група спостерігачів УЄФА визнала його головним відкриттям кампанії другого за статусом єврокубка.

Нагадаємо, нещодавно Ньюкасл Юнайтед придбав таланта Аякса.