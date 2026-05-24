Роберто Де Дзербі вдалось урятувати "шпор" наприкінці сезону.
Тоттенгем — Евертон, Getty Images
24 травня 2026, 20:18
Тоттенгем — Евертон 1:0
Гол: Палінья, 41
Тоттенгем: Кінські-молодший — Порро, Дансо, ван де Вен, Удогі (Дрегушін, 90) — Бентанкур (Грей, 82), Палінья — Спенс, Галлагер (Меддісон, 82), Тель (Сарр, 73) — Рішарлісон (Коло Муані, 73).
Евертон: Пікфорд — О’Браєн (Армстронг, 62), Тарковські, Кін, Миколенко — Гарнер, Іроегбунам (Коулман, 84) — Рель (Джордж, 62), Дьюзберрі-Голл (Алькарас, 84), Ндіає — Баррі (Бету, 84).
Попередження: Сарр, Палінья — О'Браєн, Тарковські