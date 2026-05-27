Англія

Англійський клуб може завершити угоду щодо бразильського хавбека вже до кінця цього тижня.

Манчестер Юнайтед перебуває на фінальній стадії переговорів із Аталантою щодо трансферу центрального півзахисника Едерсона. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, сторони близькі до повного узгодження угоди. Очікується, що англійський клуб заплатить за 26-річного бразильця близько 38 мільйонів фунтів стерлінгів. Із цієї суми 35 мільйонів будуть гарантованими виплатами, а ще 3 мільйони передбачені у вигляді бонусів.

Також зазначається, що сам футболіст уже погодив із Манчестер Юнайтед умови довгострокового контракту та призупинив переговори з іншими клубами.

Повний трансфер може бути оформлений до кінця поточного тижня. Якщо угоду завершать успішно, Едерсон стане першим підписанням Манчестер Юнайтед після призначення Майкла Карріка головним тренером команди.

У сезоні-2025/26 бразилець залишався одним із ключових гравців Аталанти, забивши 3 голи та віддавши 2 асисти у 41 матчі.