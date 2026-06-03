Англія

Англійські клуби узгоджують відступні за італійського фахівця, який може замінити Гвардіолу.

Манчестер Сіті продовжує перемовини з Челсі щодо призначення Енцо Марески на посаду головного тренера команди. Основним питанням між сторонами залишається сума компенсації, яку манчестерський клуб має виплатити лондонцям.

Як повідомляє Sky Sports, юристи обох клубів уже працюють над деталями потенційної угоди. Ситуація ускладнюється тим, що Мареска залишив Челсі лише в січні, маючи ще три з половиною роки чинного контракту, тому лондонці мають право вимагати компенсацію за дострокове повернення тренера до роботи.

Саме італійського спеціаліста вважають головним кандидатом на заміну Пепу Гвардіолі. Для Марески це може стати поверненням до добре знайомої системи — раніше він уже працював у структурі Манчестер Сіті, очолював молодіжну команду клубу та входив до тренерського штабу Гвардіоли.

У керівництві Сіті сподіваються найближчим часом владнати всі формальності та офіційно оголосити про призначення нового наставника вже цього тижня.