Англія

Орельєн Чуамені може переїхати на Олд Траффорд.

За інформацією авторитетного британського видання The Times, Манчестер Юнайтед виявляє серйозний інтерес до підписання 26-річного півзахисника мадридського Реала Орельєна Чуамені.

Керівництво червоних дияволів визначило француза як пріоритетне посилення центральної осі команди під час поточного літнього трансферного вікна. Нагадаємо, що нещодавно манкуніанці закрили угоду щодо Едерсона.

Незважаючи на ігровий час та статус, майбутнє Чуамені в Іспанії наразі виглядає невизначеним: Минулого сезону півзахисник був стабільним гравцем основи, загалом він вийшов у футболці королівського клубу 49 разів у всіх турнірах, забив два голи та віддав одну результативну передачу. Контракт з Реалом розрахований до літа 2028 року.

Нагадаємо, що його трансфер із Монако у 2022 році обійшовся мадридцям у солідні 80 мільйонів євро. Британські журналісти підкреслюють, що розмови про потенційний відхід гравця не вщухають на тлі його нещодавнього конфлікту з Федеріко Вальверде.