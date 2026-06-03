Іспанія

Каталонський клуб запропонував за англійського форварда 15 мільйонів євро, але манкуніанці відхилили цю пропозицію.

Барселона зіткнулася з труднощами у переговорах щодо повноцінного трансферу Маркуса Рашфорда з Манчестер Юнайтед.

За інформацією видання Mundo Deportivo, каталонський клуб запропонував лише 15 мільйонів євро за остаточний перехід нападника, який минулий сезон провів у складі "блауграни" на правах оренди.

Втім, така сума не влаштувала Манчестер Юнайтед. Англійський клуб відхилив пропозицію, оскільки вона становить лише половину від заздалегідь узгодженої суми викупу футболіста.

Попри невдалий раунд переговорів, у Барселони ще залишається час для завершення угоди. Опція викупу Рашфорда діє до 15 червня, і каталонці можуть активувати її на погоджених раніше умовах.

У сезоні-2025/26 англійський форвард став одним із ключових гравців команди. У 49 матчах у всіх турнірах він записав на свій рахунок 14 голів та 14 результативних передач.