Англія

П'єр Калулу відмовляється від нового контракту.

Манчестер Юнайтед серйозно націлився на захисника туринського Ювентуса П'єра Калулу. Як повідомляє італійське видання Corriere dello Sport, причиною підвищеного інтересу манкуніанців стало небажання футболіста підписувати нову трудову угоду з клубом Серії А.

Французький оборонець перебрався до Турина порівняно нещодавно — у 2025 році, після п'яти успішних сезонів у складі Мілана. Проте нинішні розбіжності у переговорах щодо контракту з Юве змусили англійські топ-клуби перейти до рішучих дій.

Француз здатний однаково якісно зіграти як у центрі оборони, так і на правому фланзі, що є величезним плюсом для ротації. Представники "Юнайтед особливо відзначають його характер, холоднокровність та вміння керувати діями партнерів на полі.

Втім, манкуніанцям доведеться витримати внутрішню конкуренцію в Прем'єр-лізі. У послугах захисника також серйозно зацікавлений лондонський Тоттенгем, який давно шукає підсилення в оборонну лінію.

Керівництво Ювентуса тверезо оцінює ситуацію і не збирається утримувати гравця проти його волі. Повідомляється, що італійський гранд готовий розпочати предметні переговори, якщо отримає офіційну пропозицію у розмірі близько 45 мільйонів євро.

У сезоні 2025/26 французький оборонець зіграв 37 матчів за Ювентус у Серії А, забив 2 мʼячі та віддав 4 результативні передачі. Контракт з туринським клубом розрахований до літа 2029 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 30 млн євро.