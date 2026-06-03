П'єр Калулу відмовляється від нового контракту.
П'єр Калулу Getty Images
03 червня 2026, 18:48
Манчестер Юнайтед серйозно націлився на захисника туринського Ювентуса П'єра Калулу. Як повідомляє італійське видання Corriere dello Sport, причиною підвищеного інтересу манкуніанців стало небажання футболіста підписувати нову трудову угоду з клубом Серії А.
Французький оборонець перебрався до Турина порівняно нещодавно — у 2025 році, після п'яти успішних сезонів у складі Мілана. Проте нинішні розбіжності у переговорах щодо контракту з Юве змусили англійські топ-клуби перейти до рішучих дій.
Француз здатний однаково якісно зіграти як у центрі оборони, так і на правому фланзі, що є величезним плюсом для ротації. Представники "Юнайтед особливо відзначають його характер, холоднокровність та вміння керувати діями партнерів на полі.
Втім, манкуніанцям доведеться витримати внутрішню конкуренцію в Прем'єр-лізі. У послугах захисника також серйозно зацікавлений лондонський Тоттенгем, який давно шукає підсилення в оборонну лінію.
Керівництво Ювентуса тверезо оцінює ситуацію і не збирається утримувати гравця проти його волі. Повідомляється, що італійський гранд готовий розпочати предметні переговори, якщо отримає офіційну пропозицію у розмірі близько 45 мільйонів євро.
У сезоні 2025/26 французький оборонець зіграв 37 матчів за Ювентус у Серії А, забив 2 мʼячі та віддав 4 результативні передачі. Контракт з туринським клубом розрахований до літа 2029 року. Трансфермаркт оцінює гравця в 30 млн євро.