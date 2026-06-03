Англія

Бразилець підпише контракт до 2030 року та стане одним із ключових новачків команди.

Манчестер Юнайтед близький до оформлення трансферу півзахисника Аталанти Едерсона.

Як повідомляє The Athletic, бразилець приєднається до манкуніанців уже в липні. Сума угоди складе 40,5 мільйона євро гарантованих виплат, а ще 4,5 мільйона євро можуть бути виплачені у вигляді бонусів.

За інформацією джерела, футболіст уже погодив умови особистого контракту, який буде розрахований до червня 2030 року. Угода також передбачає можливість продовження ще на один сезон. Завершення трансферу очікується на початку липня після проходження медичного огляду.

Перехід Едерсона став можливим після відходу з клубу Каземіро. Керівництво Манчестер Юнайтед на чолі з Майклом Карріком продовжує роботу над посиленням центральної лінії напередодні нового сезону, в якому команда виступить у Лізі чемпіонів.

У сезоні-2025/26 Едерсон провів 41 матч у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та двома результативними передачами.