Англія

На Олд Траффорд спокійно ставляться до чуток навколо клаусули португальця та не очікують його відходу цього літа.

Манчестер Юнайтед зберігає впевненість у тому, що капітан команди Бруну Фернандеш не залишить клуб у літнє трансферне вікно, повідомляє talkSPORT.

Попри наявність у контракті португальця клаусули в розмірі 57 мільйонів фунтів для закордонних клубів, у керівництві "червоних дияволів" вважають, що півзахисник налаштований продовжити виступи на Олд Траффорд.

Джерело зазначає, що важливим сигналом стали нещодавні слова самого Фернандеша про бажання боротися за трофеї з Манчестер Юнайтед у наступному сезоні. Крім того, у клубі позитивно сприйняли його підтримку призначення Майкла Карріка головним тренером на довгостроковій основі.

Минулого літа Бруну був близьким до переходу в один із клубів Саудівської Аравії, однак тоді його вдалося переконати залишитися в Англії.

Водночас Манчестер Юнайтед уже працює над перебудовою півзахисту. Одним із кандидатів на підсилення є хавбек Вест Гема Матеуш Фернандеш, якого в клубі розглядають як потенційного партнера Бруну, а не його заміну.