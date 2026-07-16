Англія

Французький центральний захисник "канонірів" вибув на тривалий термін через серйозне ушкодження спини, якого він зазнав на ЧС-2026.

Французький центральний оборонець Вільям Саліба надовго вибув із ладу через пошкодження, отримане на чемпіонаті світу-2026. Про це рапортують журналісти авторитетного видання L'Equipe.

Як стало відомо джерелу, 25-річний футболіст ризикує не з'явитися на полі до кінця 2026 року. Саліба буде змушений перенести хірургічне втручання на спині та пропустить орієнтовно від 4 до 5 місяців.

Нагадаємо, що Вільям зазнав травми під час півфінальної зустрічі проти збірної Іспанії (0:2), коли був змушений достроково залишити поле вже на 29-й хвилині поєдинку. Як з'ясувалося згодом, захисник тривалий час грав через біль, стримуючи дискомфорт у спині ще з кінця клубного сезону, проте під час мундіалю проблема значно загострилася.

На клубному рівні Саліба захищає кольори лондонського Арсенала. У сезоні-2025/26 французький захисник провів 31 поєдинок у межах англійської Прем'єр-ліги, забив один м'яч та отримав дві жовті картки, допомігши "канонірам" вибороти омріяне чемпіонство вперше за останні 22 роки.