Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Зірковий хавбек "триколірних" Джуд Беллінгем після фінального свистка виплеснув емоції на Валентіна Барко через його зухвалу поведінку під час півфіналу ЧС-2026.

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем посперечався з оборонцем збірної Аргентини Валентіном Барко після завершення напруженого півфінального поєдинку чемпіонату світу-2026.

Англійці вели в рахунку завдяки голу Ентоні Гордона, проте наприкінці зустрічі пропустили два м'ячі від Енцо Фернандеса та Лаутаро Мартінеса, поступившись із рахунком 1:2. Одразу після фінального свистка, коли аргентинці бурхливо святкували вихід до фіналу, Беллінгем підійшов до Барко та зачепив його по голові, що ледь не призвело до масштабної бійки між футболістами обох команд.

Як повідомляє видання The Touchline, півзахисник мадридського Реала розлютився на суперника через систематичні провокації. 21-річний захисник Страсбура, який увесь поєдинок провів на лаві запасних, протягом гри активно дражнив гравців збірної Англії. Зокрема, коли Енцо Фернандес зрівняв рахунок на 85-й хвилині, Барко замість святкування з партнерами демонстративно підбіг до технічної зони англійців, щоб покепкувати з тренерського штабу Томаса Тухеля та запасних футболістів.

Експерти та колишні футболісти в ефірі радіостанцій уже встигли назвати таку поведінку молодого аргентинця "найгіршим прикладом спортивної поведінки на цьому мундіалі", хоча дії самого Беллінгема після гри також викликали хвилю критики з боку вболівальників.