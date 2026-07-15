Англія

22-річний центральний захисник Бенфіки відхилив пропозицію лісабонців щодо нового контракту та погодив умови особистої угоди з "вишнями".

Центральний захисник Бенфіки Антоніу Сілва може продовжити кар'єру в англійському Борнмуті.

Як стало відомо інсайдеру Фабріціо Романо, Борнмут близький до закриття угоди щодо Сілви. "Вишні" вже узгодили контракт із гравцем, а переговори з Бенфікою перебувають на фінальній стадії. Проте підкреслюється, що до кінця цього тижня трансфер навряд чи буде повністю оформлений.

Раніше повідомлялося, що Сілва міг перебратися до італійського Мілана. Сума потенційного трансферу оцінюється у 25-30 мільйонів євро.

У минулому сезоні захисник зіграв у 41 матчі в усіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та однією гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що Борнмут підписав форварда Ельче Родрігеса за 30 млн євро.