Англія

Німецький фахівець продовжить роботу з англійською командою та готуватиме її до домашнього Євро-2028.

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель не залишить свою посаду після завершення чемпіонату світу-2026. Попри поразку від Аргентини (1:2) у півфіналі турніру, німецький спеціаліст продовжить працювати з національною командою.

"Чемпіонат світу для нас ще не завершено — попереду матч за третє місце. Після цього ми продовжимо роботу. У мене контракт до домашнього Євро-2028, і я з нетерпінням чекаю на цей турнір, хоча зараз думати про нього непросто".

За інформацією ESPN, керівництво Англійської футбольної асоціації зберігає повну довіру до 51-річного наставника. Очікується, що саме Тухель керуватиме збірною під час підготовки до чемпіонату Європи 2028 року, який прийматимуть Англія, Шотландія, Вельс, Північна Ірландія та Ірландія.