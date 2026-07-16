Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник "альбіселесте" захопився лідерськими якостями та грою Ліонеля Мессі у тріумфальному півфіналі проти збірної Англії.

Центральний захисник збірної Аргентини Лісандро Мартінес висловився про капітана команди Ліонеля Мессі після перемоги над Англією в півфіналі ЧС-2026 (2:1).

Колектив Ліонеля Скалоні поступався в рахунку аж до 85-ї хвилини після голу Ентоні Гордона, але знову зміг перевернути хід протистояння. Спочатку паритет відновив Енцо Фернандес, а вже у компенсований арбітром час Лаутаро Мартінес забив другий м'яч, який став переможним. В обох гольових епізодах результативні передачі на свій рахунок записав саме Мессі.

"Лео — наш лідер. Коли бачиш, як твій лідер демонструє таку гру, так бореться і так бігає, залишається тільки викладатися заради нього на всі 100%. Ось чому ми так пишаємося тим, що ділимо з Мессі всі ці моменти", — наводить коментарі Лісандро Мартінеса видання The Touchline.

Завдяки цій вольовій перемозі збірна Аргентини пробилася до фіналу світової першості. Уже 19 липня підопічні Ліонеля Скалоні зіграють у вирішальному матчі за золоті нагороди проти Іспанії, а Англія напередодні посперечається за третє місце з Францією.