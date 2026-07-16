Туреччина

Стамбульський клуб прагне якнайшвидше домовитися з Манчестер Юнайтед про трансфер 28-річного англійського вінгера.

Вінгер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може продовжити кар'єру у Фенербахче.

Як повідомляє турецьке видання Fanatik, стамбульський клуб активно готує офіційну пропозицію щодо трансферу англійського футболіста. Керівництво "жовто-синьо-жовтих" сподівається оперативно узгодити умови угоди з босами "червоних дияволів" та закрити перехід найближчим часом.

Маркус Рашфорд провів минулий сезон на правах оренди в Барселоні, проте каталонські "синьо-гранатові" зрештою вирішили не задіювати опцію повноцінного викупу 28-річного гравця. Трансферна вартість флангового нападника наразі оцінюється авторитетним порталом Transfermarkt у 40 мільйонів євро.

Фенербахче фінішував на другій сходинці в минулому розіграші чемпіонату Туреччини, поступившись чемпіонським титулом Галатасараю. Тепер стамбульці намагаються суттєво підсилити свій атакувальний потенціал перед стартом нової кампанії.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готує 30 млн фунтів на потенційну заміну Рашфорду.