Англія

Боснійський захисник готується до переїзду на Елланд Роуд за 34 млн фунтів.

Англійський Лідс Юнайтед досяг принципової домовленості з італійським Сассуоло щодо придбання захисника Таріка Мухаремовича. Сума трансферу оцінюється у вагомі 34 мільйона фунтів стерлінгів.

Попри згоду між клубами, 23-річний центральний захисник ще не узгодив особисті умови контракту та не пройшов обов'язкове медичне обстеження. Ситуація ускладнюється тим, що до талановитого боснійця виявляють предметний інтерес й інші клуби англійської Прем'єр-ліги.

Якщо гравець збірної Боснії та Герцеговини все ж обере Елланд Роуд, він стане вже другим літнім підписанням головного тренера Даніеля Фарке. Раніше команду на правах вільного агента поповнив нападник Гаррі Вілсон, який залишив Фулгем.

Очікується, що Мухаремович стане прямою заміною Паскалю Струйку. Нагадаємо, що нідерландський захисник у червні перебрався до Брайтона за 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

Тарік Мухаремович має за плечима яскравий досвід виступів на міжнародній арені. Він тричі виходив на поле у складі збірної Боснії та Герцеговини на Чемпіонаті світу. Найбільш пам'ятним став матч 1/16 фіналу проти господарів турніру — збірної США, який боснійці програли (0:2).

Цей поєдинок відзначився гучним скандалом: американський форвард Фоларін Балогун сфолив саме на Мухаремовичу, за що отримав червону картку. Проте пізніше ФІФА безпрецедентно скасувала дискваліфікацію гравця після особистого втручання президента США Дональда Трампа та представників Білого дому.

Мухаремович народився у столиці Словенії — Любляні, але свій шлях у дорослому футболі розпочав в Австрії, дебютувавши за Вольфсбергер у 2021 році. Згодом гравець перейшов до італійського гранда — туринського Ювентуса. Не зумівши закріпитися в основному складі Старої Синьйори, він відправився в успішну оренду до Сассуоло, який у 2025 році викупив його контракт.

Цікаво, що нинішній трансфер до Англії стане найдорожчим в історіїї Лідса, а також принесе величезну вигоду саме Ювентусу. Завдяки спеціальному пункту, включеному під час продажу гравця минулого літа, туринський клуб отримає 50% від суми перепродажу (близько 17 мільйонів фунтів).