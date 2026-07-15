Англія

Англійський клуб оголосив про підписання 34-річного досвідченого захисника збірної Бельгії, який приєднався до команди у статусі вільного агента.

Англійський Сандерленд офіційно оголосив про перехід захисника Тома Меньє на правах вільного агента. 34-річний правий оборонець підписав із "чорними котами" контракт строком на два роки — до літа 2028 року.

Останнім клубом досвідченого бельгійця був французький Лілль, який він залишив після завершення терміну дії угоди. На початку липня футболіст був близьким до переходу в Валенсію, проте зрештою Меньє віддав перевагу виступам за команду, яка гратиме в єврокубках.

Меньє має за плечима понад 550 поєдинків на клубному рівні та 83 зустрічі у складі національної збірної Бельгії. Цього літа він також узяв участь у матчах чемпіонату світу-2026.

Протягом своєї кар'єри бельгійський захисник захищав кольори Брюгге, Парі Сен-Жермен, дортмундської Боруссії, Трабзонспора та Лілля. У складі парижан оборонець тричі ставав тріумфатором чемпіонату Франції та здобував інші внутрішні трофеї.

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