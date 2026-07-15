Англія

Футболіст дістанеться "лісникам" безкоштовно, оскільки у нього закінчився контракт з "биками".

Колишній півзахисник Лейпцига Ксавер Шлагер незабаром стане гравцем Ноттінгем Форест. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, керівництво "лісників" домовилося про контракт із 28-річним австрійцем, який буде розрахований на два роки з можливістю продовження ще на один сезон.

Ксавер дістанеться клубу АПЛ безкоштовно, оскільки у нього закінчився контракт з "биками" і він отримав статус вільного агента.

Шлагер виступав за Лейпциг із літа 2022 року. На його рахунку 108 матчів, п'ять голів та десять асистів.

Раніше була інформація, що Лейпциг намагався умовити Шлагера залишитися, але зважаючи на все, австрієць вибрав інший варіант.