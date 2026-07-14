Англія

Бельгійський півзахисник прокоментував свій перехід до складу "червоних дияволів".

Новачок Манчестер Юнайтед Юрі Тілеманс поділився емоціями після офіційного переходу до англійського гранда.

29-річний бельгієць, який підписав контракт із клубом до літа 2031 року, зізнався, що виступати за "червоних дияволів" було однією з його мрій, а також наголосив на великих амбіціях команди.

"Мені важко описати, наскільки я пишаюся тим, що приєднався до Манчестер Юнайтед. Підписати контракт із таким особливим клубом — це неймовірне відчуття. Це вершина багаторічної праці, яка триває з того моменту, коли я вперше закохався у футбол.

Мені пощастило досягти певних успіхів у своїй кар'єрі, але це лише ще більше посилило моє прагнення здобувати нові перемоги. Амбіції кожного в цьому клубі абсолютно очевидні — усі ми налаштовані боротися за найпрестижніші трофеї в найближчі роки", — йдеться у заяві Юрі Тілеманса, яку опублікував Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про підписання бельгійського півзахисника 14 липня. Тілеманс перейшов із Астон Вілли за 41 мільйон євро.