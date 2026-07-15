Англія

Лондонські "орли" прагнуть пролонгувати угоду з 29-річним французьким форвардом на тлі активного інтересу з боку європейських топклубів.

Французький форвард Жан-Філіп Матета отримав пропозицію про продовження контракту від Крістал Пелес. Цю інформацію оприлюднив журналіст Ніколо Скіра.

За даними джерела, "орли" мають намір укласти новий трудовий договір із 29-річним нападником терміном до 2030 року. Чинна угода футболіста з лондонцями добігає кінця в червні наступного року.

Раніше повідомлялося, що предметний інтерес до Матета виявляють Манчестер Юнайтед, Ювентус, Мілан та низка інших провідних клубів Європи.

Французький бомбардир виступає за Крістал Пелес із 2021 року. У сезоні-2025/26 нападник узяв участь у 50 поєдинках у складі "орлів" в усіх турнірах, записавши на свій рахунок 16 забитих м'ячів та три результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Меньє офіційно перейшов у Сандерленд.