Англія

Угорський півзахисник погодив ключові умови нової угоди з мерсисайдцями, яка зробить його одним із найоплачуваніших гравців команди.

Півзахисник Ліверпуля Домінік Собослаї погодив основні умови нового довгострокового контракту з клубом. Переговори між спортивним директором "червоних" Річардом Г'юзом та представниками 25-річного угорського хавбека тривали кілька місяців і наразі близькі до успішного завершення.

Діюча угода Собослаї розрахована до літа 2028 року, проте керівництво Ліверпуля вирішило завчасно убезпечити себе від інтересу інших європейських гігантів. За інформацією авторитетних джерел, новий контракт може продовжити перебування гравця на Енфілді до 2030 або 2031 року. При цьому фінансові умови хавбека суттєво покращаться: його тижневий оклад може зрости зі 120 тисяч фунтів до рекордних 250 тисяч фунтів, що практично подвоїть його поточний заробіток.

Домінік Собослаї перейшов до Ліверпуля з РБ Лейпциг улітку 2023 року за 60 мільйонів фунтів. За цей час він перетворився на незамінну фігуру в центрі поля мерсисайдців. У сезоні-2025/26 півзахисник провів за клуб 53 матчі в усіх офіційних турнірах, записавши на свій рахунок 13 забитих м'ячів та 12 результативних передач.

Очікується, що після офіційного підписання угоди Собослаї також отримає статус одного з віцекапітанів Ліверпуля.

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