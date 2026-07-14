Головний тренер високо оцінив півзахисника та заявив, що розраховує на нього.
Іраола,gettyimages
14 липня 2026, 11:26
Головний тренер Ліверпуля Андоні Іраола прокоментував майбутнє Кертіса Джонса на тлі чуток щодо можливого відходу півзахисника.
Іспанський фахівець дав зрозуміти, що не хоче втрачати футболіста:
«Сподіваюся, ми зможемо зберегти його не лише на цей сезон, а й на довший термін. Я дуже високо оцінюю Кертіса. Для мене він чудовий гравець. Також дуже важливо, що він місцевий, родом звідси. Мені також подобається його характер.»
За
минулий сезон Джонс зіграв 48 поєдинків, де відзначився 3 голами та 3 гольовими передачами.