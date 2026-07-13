Англія

Головний тренер лондонців заявив, що аргентинець залишить клуб.

Головний тренер Челсі Хабі Алонсо підтвердив, що Алехандро Гарначо залишить лондонський клуб цього літа. Про це повідомив Фабріціо Романо.



Під час спілкування з журналістами іспанський фахівець заявив: "До нього є інтерес з боку інших клубів. Сподіваюся, усе завершиться найкращим чином для всіх".



Таким чином Алонсо фактично підтвердив майбутній відхід аргентинського вінгера. Наразі кілька клубів виявляють інтерес до Гарначо, а сторони працюють над пошуком оптимального варіанту для продовження його кар’єри.



Очікується, що найближчими днями переговори щодо трансферу 22-річного футболіста активізуються, а його новий клуб стане відомий вже найближчим часом. Раніше повідомлялось, що італійська Рома цікавиться футболістом.

В минулому сезоні аргентинський вінгер забив 4 голи та віддав 5 гольових передач в 39 матчах.