Головний тренер лондонців заявив, що аргентинець залишить клуб.
Алехандро Гарначо, gettyimages
13 липня 2026, 17:49
Головний тренер Челсі Хабі Алонсо підтвердив, що Алехандро Гарначо залишить лондонський клуб цього літа. Про це повідомив Фабріціо Романо.
Під час спілкування з журналістами іспанський фахівець заявив: "До нього є інтерес з боку інших клубів. Сподіваюся, усе завершиться найкращим чином для всіх".
Таким чином Алонсо фактично підтвердив майбутній відхід аргентинського вінгера. Наразі кілька клубів виявляють інтерес до Гарначо, а сторони працюють над пошуком оптимального варіанту для продовження його кар’єри.
Очікується, що найближчими днями переговори щодо трансферу 22-річного футболіста активізуються, а його новий клуб стане відомий вже найближчим часом. Раніше повідомлялось, що італійська Рома цікавиться футболістом.
В минулому сезоні аргентинський вінгер забив 4 голи та віддав 5 гольових передач в 39 матчах.