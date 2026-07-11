Лондонський клуб готовий продати аргентинця.
Алехандро Гарначо, Getty Images
11 липня 2026, 11:20
Майбутнє Алехандро Гарначо в Челсі залишається невизначеним. За інформацією Фабріціо Романо, аргентинський вінгер відкритий до відходу з лондонського клубу, який готовий розглянути його продаж у разі надходження повноцінної пропозиції.
Головним претендентом на футболіста наразі є Рома. Італійський клуб зацікавлений
у підписанні Гарначо, однак хоче оформити його перехід на правах оренди.
Водночас Челсі наполягає виключно на повноцінному трансфері. Саме продаж футболіста є пріоритетом для керівництва клубу, тому варіант із орендою поки не влаштовує синіх.
Наразі ринкова вартість Гарначо складає 29 млн євро. В минулому сезоні аргентинський вінгер забив 4 голи та віддав 5 гольових передач в 39 матчах.