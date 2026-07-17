Німеччина

Французький захисник залишив Бернлі та продовжить кар’єру в Бундеслізі.

РБ Лейпциг офіційно оголосив про підписання Максима Естева. Французький центральний захисник залишив англійський Бернлі та продовжить кар’єру в чемпіонаті Німеччини.



Офіційна сума трансферу не розголошується, однак, за інформацією провідних інсайдерів, угода обійшлася німецькому клубу приблизно у 32 мільйони євро разом із бонусами.



У Бернлі подякували Естеву за відданість клубу, професіоналізм і лідерські якості, відзначивши, що за час виступів він став одним із ключових гравців оборони команди. Тепер 24-річний француз спробує проявити себе в Бундеслізі, де стане частиною РБ Лейпциг.

В минулому сезоні гравець провів 36 поєдинків за англійську команду в усіх турнірах. За підсумками минулої кампанії Бернлі посів останнє місце в АПЛ та покинув елітний дивізіон.