Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу-2026, який відбувся 2 липня 2026 року.

Національні збірні США та Боснії і Герцеговини зустрічались поміж собою в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 у Сан-Франциско.

Команда Маурісіо Почеттіно контролювала хід подій, тоді як колектив Сергея Барбареза неприємно здивував відсутністю ідей в атаці навіть тоді, коли суперники раптово залишились у меншості наприкінці матчу.

Проте на той момент господарі турніру вже вели за рахунку на табло, а коли вилучили з поля того, хто їм цю перевагу забезпечив, ще й другий м'яч змогли провести.

До вашої уваги відео голів та найкращих моментів матчу ЧС-2026 США — Боснія і Герцеговина:

США — Боснія і Герцеговина 2:0

Голи: Балогун, 45, Тілльман, 82

США: Фріз — Фрімен, Річардс, Рім, Робінсон — Тілльман, Адамс — Дест (Берголтер, 88), Маккенні (Рейна, 90+5), Пулішич (Пепі, 88) — Балогун.

Боснія і Герцеговина: Васіль — Катич (Мемич, 75), Радельїч, Мухаремович — Дедич, Гігович (Байрактаревич, 51), Шуньїч (Тахірович, 51), Колашинац (Табакович, 75) — Алайбегович — Джеко (Махмич, 51), Демірович.



Попередження: Радельїч

На 64-й хвилині був вилучений Фоларін Балогун (США) (грубий фол).