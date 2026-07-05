Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Безпрецедентне рішення ФІФА дозволить головному форварду збірної США зіграти проти Бельгії.

Нападник збірної США Фоларін Балогун отримав несподіваний дозвіл зіграти у надважливому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Бельгії. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прийняла безпрецедентне рішення призупинити його обов'язкову одноматчеву дискваліфікацію за червону картку, замінивши її на випробувальний термін.

Президент США Дональд Трамп, відомий своїми дружніми стосунками з очільником ФІФА Джанні Інфантіно, публічно відреагував на рішення. У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп опублікував емоційний допис, подякувавши організації:

"Дякую ФІФА за те, що вони зробили те, що було правильно, і виправили велику несправедливість! Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП".

До медійного тиску на футбольні органи раніше долучився і Держсекретар США Марко Рубіо. Під час пресконференції він публічно вимагав перегляду червоної картки, зазначаючи, що команду "підвели", і наголошував на необхідності запровадження процедури оскарження.

Тим часом у таборі збірної США, яку очолює Маурісіо Почеттіно, панує радість. За словами вінгера Крістіана Пулішича, команда дізналася про скасування відсторонення в клубному автобусі дорогою на тренування. Пулішич зазначив, що на обличчі Балогуна була широка посмішка, адже, на думку команди, рішення арбітра про вилучення було занадто жорстоким.

25-річний Балогун, який вже є ключовою фігурою команди (два забиті м'ячі на турнірі), отримав пряму червону картку на 64-й хвилині переможного матчу 1/16 фіналу проти Боснії та Герцеговини (2:0). Захищаючи м'яч, Балогун наступив на щиколотку Таріку Мухаремовичу, спричинивши її вивих. Бразильський арбітр Рафаель Клаус вилучив американця після перегляду VAR.

Проте ФІФА застосувала статтю 27 свого Дисциплінарного кодексу. Відсторонення Балогуна призупинено на випробувальний термін в один рік. Якщо форвард вчинить подібне порушення протягом цього періоду, дискваліфікація набуде чинності разом із додатковими санкціями за новий фол.

Рішення ФІФА фактично скасувати червону картку безпосередньо під час стадії плей-оф викликало серйозний резонанс у футбольному світі. На відміну від клубних чемпіонатів (наприклад, англійської Прем'єр-ліги), на чемпіонатах світу не існує офіційної процедури оскарження червоних карток — це правило створено для захисту авторитету суддів.

Балогун став 12-м гравцем, вилученим на цьому мундіалі, але першим, хто не відбуватиме дискваліфікацію.

Багато хто порівнює цей випадок із ситуацією півзахисника збірної Катару Ассіма Мадібо. За фол на груповому етапі, що призвів до перелому ноги канадця Ісмаеля Коне, його стандартну дискваліфікацію, навпаки, було збільшено до п'яти матчів.

Хоча ФІФА раніше йшла на поступки зіркам — наприклад, призупинивши дискваліфікацію Кріштіану Роналду перед стартом турніру попри вилучення у кваліфікації — скасування покарання головному форварду країни-співорганізатора під час вирішальних матчів є вкрай незвичним кроком.

З огляду на публічну подяку з боку Білого дому та тісні зв'язки між американською владою і керівництвом ФІФА, у футбольної спільноти виникають логічні питання до прозорості дій організації, яка, як здається багатьом експертам, вигадує правила на ходу.