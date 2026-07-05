Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Нападник збірної США зіграє проти Бельгії в 1/8 фіналу ЧС-2026

Нападник збірної США Фоларін Балогун зможе допомогти своїй національній команді у надважливому матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Бельгії.

Міжнародна федерація футболу пішла назустріч американцям та ухвалила рішення анулювати червону картку, яку форвард отримав у попередньому поєдинку проти Боснії та Герцеговини. Офіційний сайт ФІФА опублікував відповідну заяву, роз'яснивши умови пом'якшення покарання:

"Відповідно до статті 27 Дисциплінарного кодексу ФІФА , виконання автоматичного відсторонення від матчів для гравця збірної США Фоларіна Балогуна призупиняється на випробувальний термін один рік".

Таке рішення стало справжнім полегшенням для збірної США напередодні 1/8 плей-оф ЧС-2026. У протистоянні з Бельгією американці боротиметься не просто за прохід далі, а за історичне досягнення — команда прагне пробитися до чвертьфіналу чемпіонату світу вперше з 2002 року.

Повернення Балогун (який є найкращим бомбардиром США на цьогорічному мундіалі) до основної обойми додає зірково-смугастим необхідного атакуючого потенціалу для виконання цього завдання.