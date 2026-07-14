Англія

Половина суми трансферу дістанеться мадридському Реалу.

Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Ельче Альваро Родрігесом.

Деталі довгострокової угоди з 22-річним уругвайцем не розкриваються.

За даними журналіста Маріо Кортегана, сума трансферу склала 25 мільйонів євро плюс п'ять мільйонів євро у якості бонусів.

Проте варто зазначити, що половина цієї суми дістанеться мадридському Реалу — колишньому клубу футболіста, який продав його за два мільйони євро влітку 2025 року, але зберіг 50% прав на гравця.

Минулого сезону Родрігес провів 36 матчів, у яких забив сім голів та віддав п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем готує 85 мільйонів фунтів за Крупі.