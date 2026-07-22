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Бразильський півзахисник залишає саудівський клуб у статусі вільного агента після завершення терміну дії контракту.

Бразильський хавбек Фабіньйо залишає саудівський Аль-Іттіхад після закінчення терміну дії угоди. Про це у своїх соціальних мережах повідомляє відомий інсайдер Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, 32-річний гравець покине команду, оскільки керівництво клубу вирішило зробити ставку на молодших виконавців. Фабіньйо виступав за Аль-Іттіхад із літа 2023 року. Загалом у складі саудівського колективу він провів 111 офіційних поєдинків та відзначився сьома забитими м'ячами.

У сезоні-2025/26 чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Іттіхад набрав 55 залікових пунктів і фінішував на п'ятій сходинці в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялося, що Фабіньйо готовий приєднатися до Реала.