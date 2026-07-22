Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Учасник сутички після фіналу ЧС-2026 вступився за суперників.

Уже після фінального свистка в головному матчі чемпіонату світу-2026, який завершився перемогою Іспанії над Аргентиною, футболісти Ліонеля Скалоні дали волю емоціям та спровокували бійку прямо на футбольному полі.

Одним з її учасників був півзахисник "Фурії Роха" Гаві, який уже після святкування перемоги на турнірі несподівано висловився проти можливого покарання для суперників.

"Якщо справді хочете почути мою думку, то я не думаю, що їх слід дискваліфікувати. Я розумію, що це був далеко не найкращий взірець для дітей, які дивились цю гру, але футбол має і такий бік, трохи більш жорстокий, аніж усі звикли.

Мабуть, найлогічнішим рішенням арбітра, як на мене, було б вилучити Паредеса з поля, що й сталось, і на цьому все.

Але, як я вже казав, зрештою, я думаю, що це все футбол, і так має бути в матчах подібного гатунку", — заявив іспанський виконавець.

Нагадаємо, що ФІФА вирішила взагалі скасувати червону картку для Паредеса за підсумками розгляду цього інциденту.