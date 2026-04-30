Перемовини між клубами продовжуються.

Воротар Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо в літнє трансферне вікно може перебратися до італійської Серії А. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного італійця зацікавлений міланський Інтер, який вже повністю погодив особистий контракт.

Також наголошується, що перемовини між клубами тривають і швидше за все, вони не будуть завершені найближчим часом, оскільки якщо "шпори" вилетять із Прем'єр-ліги до Чемпіоншипу, сума трансферу помітно знизиться.

При цьому Інтер бачить у Вікаріо заміну Янну Зоммеру, у якого закінчується контракт цього літа і сторони не планують його продовжувати.

Нинішнього сезону Вікаріо провів 43 матчі, з яких 13 на нуль при 65 пропущених голах.

Після 34 турів Тоттенгем набрав 34 очки і посідає 18 місце в АПЛ і до рятівного 17 місця – два бали. Інтер іде до чемпіонства у Серії А – його відрив від Наполі складає десять очок.