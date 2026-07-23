Іспанія

Каталонський клуб та дортмундська Боруссія досягли домовленості щодо трансферу 24-річного німецького нападника.

Барселона та дортмундська Боруссія офіційно закрили угоду щодо трансферу німецького нападника Каріма Адеємі.

24-річний футболіст уклав із "синьо-гранатовими" довгостроковий трудовий договір, який розрахований до середини 2031 року.

Сума трансферу становить 22 мільйони євро. Крім того, німецький клуб зможе отримати ще сім мільйонів євро у якості бонусів за досягнення певних спортивних показників.

За час виступів у складі Боруссії Дортмунд із літа 2022 року Адеємі взяв участь у 135 поєдинках у усіх турнірах, відзначившись 35 забитими м'ячами та 21 результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що у Барселоні прагнуть якнайшвидше завершити трансфер Канселу.