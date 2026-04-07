Англія

Італійський воротар близький до повернення на батьківщину.

Голкіпер Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо залишить лондонський клуб після завершення сезону. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, відхід 29-річного воротаря є фактично вирішеним і не залежить від підсумкового результату "шпор" у сезоні. Водночас сам футболіст залишається відданим команді та прагне допомогти їй уникнути вильоту з АПЛ.

Основним претендентом на Вікаріо є міланський Інтер, який уже веде позитивні переговори щодо трансферу. Італійський клуб розглядає воротаря як один із пріоритетних варіантів підсилення складу.

Вікаріо приєднався до Тоттенгем із Емполі три роки тому за приблизно 20 мільйонів євро. Наразі залишається відкритим питання суми, яку лондонці зможуть отримати за трансфер голкіпера, однак його повернення до Серії А виглядає майже вирішеною справою.