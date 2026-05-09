Міланський гранд, попри попередні домовленості з голкіпером Тоттенгема, планує зекономити кошти та довірити місце в основі Хосепу Мартінесу.

Міланський Інтер серйозно розглядає можливість кардинальної зміни планів щодо підписання воротаря лондонського Тоттенгема Гільєльмо Вікаріо. Незважаючи на те, що нерадзуррі вже досягли попередньої особистої домовленості з італійським голкіпером, керівництво клубу зважує доцільність цієї угоди, схиляючись до внутрішнього вирішення проблеми на останньому рубежі.

Як повідомляє Corriere dello Sport, міланці можуть відмовитися від літнього трансферу Вікаріо. Це стало справжнім сюрпризом, адже очікувалося, що саме гравець збірної Італії розпочне нову еру у воротах на Сан-Сіро. Для завершення переходу бракувало лише згоди Тоттенгема, який оцінює свого футболіста приблизно у 20 мільйонів євро.

Проте зараз італійський клуб вагається. Повідомляється, що зміна планів зумовлена бажанням перерозподілити трансферний бюджет на підсилення інших ланок команди перед стартом сезону 2026/27. Головною причиною таких сумнівів стала фігура Хосепа Мартінеса, у якому в клубі бачать повноцінного довгострокового наступника Янна Соммера.

Очікується, що швейцарський ветеран покине команду після завершення терміну дії контракту в червні, і шлях для нового першого номера буде відкритим. Замість того, щоб витрачати значну частину літнього бюджету на Вікаріо, Інтер серйозно розглядає можливість зробити ставку на Мартінеса, який наразі є другим вибором.

Нагадаємо, що 27-річний іспанець приєднався до Інтера з Дженоа влітку 2024 року за 14 мільйонів євро. Відомий трансферний інсайдер Маттео Моретто підтверджує: міланці сумніваються у доцільності подальших переговорів зі шпорами, оскільки вірять у потенціал Мартінеса стати основним воротарем наступного сезону.

Свою спроможність Хосеп Мартінес зможе довести вже найближчим часом. Очікується, що іспанець вийде у стартовому складі на надважливі поєдинки проти римського Лаціо — як у рамках Серії А, так і у фіналі Кубка Італії.